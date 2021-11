Le Club Nautique et Athlétique de Rouen (CNAR) était présent, les 3 et 4 juin, aux championnats de France d'aviron bateaux longs toutes catégories, à Bouges. Trois embarcations ont représenté le club rouennais mais avec des sportifs blessés et des seniors cadres ne pouvant être présent, le CNAR n'était pas en bonne position pour ces championnats.

Deux bateaux sur trois en finale

Le deux barré homme, propulsé par Benoit Robin et Antoine Jégousse et barré par Loic Troquereau a fini la course à la quatrième place, une seconde derrière l'embarcation de Saint-Quentin qui récolte la médaille de bronze derrière le champion Bayonne et son dauphin Dunkerque.

Dans le double scull féminin, Selma Dhaouahdi et Amélie Dossier ont atteint leur objectif en terminant à la cinquième de la finale remportée par Nice. Les Rouennaises terminent juste devant leurs voisines du Havre qui terminent à la sixième position.

Avec le quatre de couple hommes, Thomas Noviczky, Philippe Mangot, Alexandre Gillery et Hugo Klimaceck terminent à la deuxième place de la finale B, ce qui correspond à la huitième place sur l'ensemble de la compétition. Un résultat qui correspond aux attentes du club mais qui permet surtout aux deux juniors de l'embarcation d'emmagasiner de l'expérience aux côtés de leurs coéquipiers plus expérimenté pour les prochaines échéances à venir.