Brouillards denses ce matin... il faudra être patient pour retrouver quelques éclaircies... T° de - 3° ce matin à 8 / 11° cet après midi

Météo France relevait ce matin.... -3°0 à Argentan, -2°5 à Flers, -1°4 à Mortagne. -0°7 à L? Aigle et Alençon,



Prudence sur les routes.... les brouillards réduisent sensiblement les visibilités, restez vigilants....



Ces brouillards denses enveloppent une bonne partie de nos régions ce matin.



Il faudra patienter jusqu?en après midi pour percevoir une amélioration.... la grisaille va se morceler plus ou moins rapidement et nous retrouverons quelques éclaircies dans un air calme et radouci. Les températures maximales seront comprises entre 8 et 11 degrés en fonction de l'heure de dissipation des brouillards.

