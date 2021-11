Caen. Trois départements normands en vigilance jaune aux vents violents

Les départements de la Manche, l'Orne et le Calvados sont placés en vigilance jaune aux vents violents par Météo France lundi 5 juin 2017. Ces vents violents devraient arriver vers 19h dans la Manche et un peu plus tard pour l'Orne (vers minuit) et le Calvados (vers 1h du matin).

La vigilance jaune est maintenue jusqu'à mardi 6 juin à 6 h du matin.

Prudence et vigilance

La Préfecture de la Manche appelle à la vigilance et à la prudence notamment lors des déplacements sur le littoral ou en forêt. Il est également conseillé aux campeurs ou aux pêcheurs de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.