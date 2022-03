Inauguration de rocade nord de Sées ce vendredi... 3 km 5 pour un coût de 6 millions d'euros

Inauguration aujourd?hui de la rocade « nord » de Sées :

Longue de 3500 mètres, cette nouvelle route a couté 6 millions d?euros au contribuable ; elle relie la sortie des autoroutes A28 et A88, à la route en direction de Mortagne ? elle permettra à 3200 véhicules/ jour, dont 320 camions d?éviter le centre-ville de sées....

Elle pourra aussi permettre de desservir le futur « aérodrome départemental » ? si celui-ci voit le jour? et de désenclaver Flers et Argentan, vers Paris, par la Nationale 12.

