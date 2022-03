Sensibilisation des jeunes aux troubles auditifs à Argentan ce lundi, à Flers mardi

Le constat est terrible : 1 jeune sur 3 souffre de troubles auditifs?

?et la campagne de sensibilisation des jeunes ornais se poursuit : ce lundi après-midi au collège François Truffaut d?Argentan ? demain mardi aux collèges Sévigné et Monnet à Flers ? avec des musiciens rap et rock de la région qui viennent expliquer aux jeunes les risques à utiliser un baladeur trop fort ? ou les précautions à prendre lorsqu?ils vont à un concert.

