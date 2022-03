5 blessés dont 2 graves dimanche soir sur les routes de l'Orne dans des accidents !

Plusieurs accidents dimanche soir, sur les routes de l?Orne.... entre 19h et 21h....

Le premier à Gauville près de L?Aigle sur la RD 13 au lieu dit « le bois de la Garrenne ».... un véhicule a fait une sortie de route dans un virage vers 19h30, 3 jeunes d?un vingtaine ont été blessés dont un grave....



Vers 20h45, un motard d?une trentaine d?année a chuté St-Paterne, à l?angle de la rue de Perseigne et la route de Normandie....l?homme a été grièvement blessé....



Et puis, au Mesnil Hubert un piéton a été blessé à la sortie de la commune vers 20h00... l?octogénaire a été évacué vers le centre hospitalier de Flers .... il aurait pu être percuté par une voiture... une enquête a été ouverte

