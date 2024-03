Sées. Des feux tricolores supplémentaires pour davantage de sécurité

Bientôt, de nouveaux feux tricolores vont être installés sur le contournement de la ville de Sées.

Ces feux tricolores vont être implantés sur la route départementale 438, empruntée quotidiennement par quelque quatre mille véhicules. Ce sera au carrefour de la route de Macé, où l'actuel “stop” est trop souvent mal respecté, ce qui durant ces derniers mois a été la cause de nombreux accidents. Sur place, des panneaux ont déjà été installés pour informer les automobilistes des travaux à venir.

La possibilité de construire un immense giratoire entre les routes d'Alençon, d'Argentan, de Gacé, vers le centre de Sées, et vers Macé, avait été un temps évoquée, mais ce chantier s'avérerait titanesque. Ainsi, après le carrefour de la gare SNCF et après celui de la zone industrielle, il s'agira du troisième carrefour avec des feux, implanté sur quelques centaines de mètres sur le contournement de Sées, alors qu'il n'y en a aucun sur le contournement de villes pourtant beaucoup plus importantes, comme à Flers, à Argentan, ou à Mortagne-au-Perche…

