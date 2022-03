82 candidats aux élections cantonales des 20 et 21 mars dans l'Orne

Les élections cantonales des 20 et 21 mars... 82 candidats se sont déclarés dans l? Orne, lors de la clôture des dépôts de candidatures lundi après midi 16h; il y a 20 cantons à renouveller.



Cantons par ordre alphabétique.

Entre parenthèses : (le conseiller général sortant).

En premier : candidat(e) / puis : suppléant(e).



Alençon 3 ? ( Jean-Claude Pavis )

Dvd : Bruno Charuel / Brigitte Dary

FN : Edouard Harand / Marceline Cailliault

PS : Jean-Claude Pavis / Sylvie Chenu

MRC : Philippe Reto / Liza-France Paroisse

UMP : Philippe Drillon / Line Briard

NPA : François Cailly/ Martine Rémon

PC : Marie-Noëlle Vonthron / Dominique Bellet

EV : Romain Bothet / Martine Roussel





Argentan Ouest ( Xavier Jaglin ? RS) ?

FN : Guy Salles / Laurence Watris

PS : Frédéric Léveillé / Monique Lermier

PC : Jean-Louis Mustière / Nicole Lecerf

PRG : Marie-Joseph Pierre/ Christophe Lecat

PG : Jean-Louis Merereul /Martine Toutaina

Md : Xavier Jaglin/ Sylviane Helie





Bellême (Jean-François De Caffarelli )

FN : Philippe Jardin / Odette Poussier

PS : Michel Offret / Michèle Robert

Dvd : Jean-François de Caffarelli / Réjane Allain

EV : Thierry Amelsant / Dominique Taupin





Briouze (Jean Pierre Salles )

FN : Michel Derout / Marie Causse

Ni : Jean-Pierre Salles / Nadège Viry-Bunout

EV : Astrid Chareille / Michel Delaunay

Md : Guy Douté / Marie-Françoise Frouel





Carrouges ( Eugène-Loïc Ermessent )

Dvd : Maryse Oliveira / Bernard Besniard

Se : Eugène-Loïc Ermessant / Stélliane Bettefort

FN : Nathalie Brière / Michel Avot

PS : Vincent Véron / Annie Hanachi





Domfront ( Robert Loquet )

PS : Chantal Jourdan / Bernard Lecarpentier

UMP : Robert Loquet / Hélène Corbière

FN : Didier Belly / Evelyne Bonnelle





Exmes ( Patrick Mussat )

Se : Patrick Mussat / Josette Lasseur

PC: Joël Ruault / Anita Jardet

PF : Bernard Allain / Josiane Pesnel





Flers Nord ( Gérard Colin )

FN : Jean-Pierre Robert / Liliane Catillon

PC : Pierre Dutois / Andrée Chatelais

Dvg : Gérard Colin / Irène Cojean

Dvd : Chantal Corvée / Jocelyn Gandon





Flers Sud ( Yves Goasdoué )

Dvd : Fabienne Senaux / Yoann Blais

FN : Brigitte Stiefel / Marcel Ledore

PS : Yves Goasdoué / Danièle Blanchet

NPA : Grégory Cordurier / Régine Ahmad

PC : Jean Chatelais / Annick Moitry





Juvigny/ Andaine ( Jean-Pierre Blouet )

Ni : Jean-Pierre Blouet / Chantal Dumaine

PS : François Poinsignon / Thérèse Monnier

FN : Jean-Pierre Bonnaure / Jeanne-Marie Mancel





Le Merlerault ( Philippe Bigot )

FN : Lionel Stiefel / Danièle Navelant

UMP: Philippe Bigot / Nicole Nouchet





L?Aigle Ouest ( Jean-Pierre Yvon - UMP) Ne se représente pas.

UMP : Véronique Louwagie / Michel Marot

PS : Serge Delavallée / Souad El Manna

Mod : Jean-Marie Vercruysse / Nadège Front

PC : Serge Deshaerces / Claire Gourmel

FN : Daniel Reichert / Gisèle Fréville

NPA : Georges Hubelhardt / Sylvie Lebrun





Le Theil / Huisne ( Gilles De Courson )

FN : Elisabeth Montfermé / Michel Bru

PC : Daniel Postaire / Daniel Letort

Dvg : Sébastien Thirouard / Martine Georget

Dvd : Gilles De Courson / Fabienne Hubert

Se : François Goulet / Martine Promteau





Longny au Perche ( Jacky Legault )

Se : Jacky Legault / Annick Mandonnet

FN : Daniel Seiler / Catherine Harand

Mod : Frédérique Provotel / Florence Ceugnart

PC : Christiane Denimal / Nicolas Chavant





Mortrée ( Claude Duval )

FN : Jean-Marie Mancel / Nicole Bienaimé

Dvg : Claude Duval / Karine Bisson

Se : Marc Richard / Marie-Line Boutillier





Moulins la Marche ( Jean-Pierre Chevallier - Dvd)

PG : Jean-Claude Marie / Sarah Willert

PS : Jean-Guy Grandin / Yvonne Jan

Se : Jean-Pierre Chevalier / Edith Génissel

FN : Gilbert Croullière / Bernadette Leroux





Passais la Conception ( Christophe Gallienne )

Dvd : Christophe Galienne / Pierrette Viennot

Se : Guy Paris / Isabelle Mousset





Pervenchères ( Antoine Perrault )

Se : Antoine Perrault / Anne-Cécile Cotreuil

FN : Antoine Guéno / Marie-Louise Conard

PG : André Loury / Marion Tharaldsen-Bredow





Tinchebray ( Jérôme Nury - UMP)

LN : Michèle Malzy / René Féron

PC : Dominique Vaujoie / Germaine Dutois

Dvd : Jérôme Nury / Michèle Laine

EV : Jean-Michel Correyeur / Isabelle Martin-Collin





Vimoutiers ( Guy Romain )

FN : Francine Lavanry / Joseph Harand

Se : Gérard Rosé / Catherine Valette

EV : Didier Goret / Chantal Giroudon

UMP : Guy Romain / Geneviève Lebreton

PS : Jean-Luc Delfour / Renée Tratsaert







Glossaire : les étiquettes que se donnent les candidats :

Cg : Centre gauche

Ct : Centriste

Dvd : Divers droite

Dvg : Divers gauche

EV : Europe Ecologie Les Verts

FN : Front national

LN : Ligue Nationaliste

Md : Majorité départementale

Mod : Mouvement Démocrate (Modem)

MRC : Mouvement Républicain et citoyen

Ni : Non Inscrit

NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste

PC : Parti Communiste

PF : Parti de la France

PG : Parti de Gauche

PRG : Parti Radical de Gauche

PS : Parti socialiste

Se : Sans étiquette

UMP : Union pour un mouvement populaire

