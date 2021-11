Le Pin-au-Haras. Les propriétaires terriens veulent une évolution des baux agricoles

Le Syndicat de la propriété privée rurale de l'Orne, est en ébullition! Avec d'un côté des textes de loi qui datent des années 1940 et de l'autre: un monde agricole en évolution, avec des exploitations de plus en plus grandes.

Faire évoluer la législation

Les propriétaires terriens sont inquiets face à la commission départementale d'organisation agricole qui fonctionne sur un système de points, qui selon eux s'est rigidifié, au détriment du dialogue entre propriétaires et agriculteurs.

Exemple dans l'Orne, où Jean-Claude Renard préside ce syndicat départemental de la propriété rurale:

Assemblée générale du syndicat de la propriété agricole de l'Orne, samedi 10 juin 2017 à 9h45, à l'hippodrome du Haras national du Pin.

