Le-Havre. Législatives 2017, Seine-Maritime, 7ème circonscription : Allain Guillemet (Parti ouvrier indépendant démocratique)

Allain Guillemet est un candidat d'extrême gauche. Il s'est déjà présenté notamment aux élections cantonales et municipales de 2008, toujours pour le Parti ouvrier indépendant démocratique. Le POID présente 64 candidats sur l'ensemble de la France lors de ces législatives. Le parti est pour la rupture avec l'Union européenne et la 5ème République, pour une Assemblée constituante souveraine et pour un gouvernement ouvrier.