Petit-Quevilly. À Rouen, une femme arrêtée au volant avec plus de 3g d'alcool dans le sang

Il est un peu plus de 17h, ce mercredi 31 mai 2017, lorsqu'un témoin avertit la police qu'une femme manifestement ivre conduit dangereusement sur le boulevard Charles de Gaulle à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Sur place, les policiers repèrent rapidement le véhicule bloqué dans les bouchons de fin de journée.

Tous les signes de l'ivresse

Lorsqu'ils contrôlent la conductrice, ils se rendent compte qu'elle sent l'alcool et qu'elle tient des propos incohérents. Une fois sortie du véhicule, elle tient à peine debout et les policiers remarquent une blessure qui saigne sur son avant-bras, que la conductrice ne parvient pas à expliquer.

En plus, la femme de 40 ans ne se montre pas coopérative avec les policiers qui sont obligés de la menotter pour la ramener à l'hôtel de police. C'est là qu'ils peuvent la soumettre à un test d'alcoolémie qui révèle qu'elle conduisait avec 3,32 grammes d'alcool dans le sang. Elle a été placée en cellule de dégrisement.

