Des nuages et quelques gouttes de pluies aujourd'hui avant l'arrivée d'une perturbation pluvieuse active en soirée... T° de - 4° ce matin, à 6° cet après midi

Le mercure était encore bien frileux ce matin.... -3°8 à Alençon, -2°0 à L?Aigle, et Argentan, -1°8 à Mortagne, -0°4 à Flers !



Les éclaircies de la fin de nuit, qui ont généré une baisse significative des températures et un risque de chaussées glissantes au lever du jour - d'où la vigilance de couleur jaune pour notre département - se ferment rapidement devant l'arrivée de nuages qui couvrent le ciel dès ce début de matinée. Ces nuages rendent le temps gris mais ne donnent guère de précipitations, tout au plus quelques gouttes ici où là. Sous ces nuages, le vent s'oriente au sud en se renforçant : il devient modéré. De l'air doux accompagne ce vent.....Les températures sont en hausse pour atteindre en fin d?après midi 4 à 6 degrés !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire