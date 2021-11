Roland-Garros: retour sur terre pour Tsonga face au 91e mondial

Renvoyé au vestiaire le dos au mur par la nuit la veille, le Manceau n'a passé que quelques minutes sur le Central, le temps de perdre son service et le match 7-5, 6-4, 6-7 (6/8), 6-4.

Une telle mésaventure à Paris ne lui était arrivée qu'en 2005, l'année de ses débuts. Depuis, il n'avait perdu qu'une fois au premier tour d'un Grand Chelem, en 2007 à l'Open d'Australie, c'est-à-dire avant son éclosion au plus haut niveau en 2008.

Au début du printemps, Tsonga avait fait une pause de quelques semaines pour la naissance de son fils Shugar, fin mars. Mais faire de l'heureux événement la cause indirecte de son échec serait aller vite en besogne.

La semaine dernière, le 11e mondial, s'était montré en très bonne forme à Lyon. Grâce à une belle victoire en finale sur le Tchèque Tomas Berdych, il avait enfin inscrit à son palmarès une épreuve sur terre battue, à 32 ans.

"C'est le paradoxe du tennis. Parfois, j'ai mal joué en préparation et j'ai réussi à Roland-Garros et cette fois c'est le contraire", a dit le Sarthois, deux fois demi-finaliste à Paris en 2013 et 2015.

Ce premier tour semblait à première vue de tout repos. Olivo abordait son premier Roland-Garros à 25 ans sans avoir gagné un seul match en quatre tournois de préparation.

Mardi, Tsonga est apparu loin de sa meilleure forme. Peu mobile, il a tenté d'écourter les échanges, exagérant son style habituel de puncheur, au prix de 73 fautes directes.

"Le tennis, c'est cyclique"

"Je n'ai pas eu les meilleures sensations, je n'ai pas réussi à trouver le bon rythme. La balle ne sortait pas de la raquette comme je l'aurais voulu. Et aujourd'hui, sur un jeu, c'était difficile, tout va tellement vite", a-t-il dit.

Revenu sur le court à l'heure du déjeuner, le Français a perdu les trois premiers points sur son service, offrant trois balles de match à Olivo. Il les a sauvées, mais la quatrième lui a été fatale.

La veille aussi, il y avait eu de multiples rebondissements. Le N.1 français a perdu rapidement les deux premières manches, puis est passé à deux points de la défaite dans le tie-break de la troisième (6-6).

Quand il a fait le break au début du quatrième set (2-1), on a cru que le vent tournait, mais c'est au contraire l'Argentin qui s'est détaché pour mener 5-2 et servir pour le match à 5-3. En vain. La partie a alors été interrompue par la nuit à 5-4.

"Je sais l'importance de Jo pour vous et je suis désolé de ma victoire aujourd'hui", a dit le Sud-Américain, dans un très bon français, au public du Central. Il affrontera au prochain tour le Britannique Kyle Edmund.

Tsonga va lui se concentrer sur la saison sur gazon. "Le tennis est cyclique, il y a des réussites et des déceptions. Le plus important c'est d'être le plus stable possible au niveau des émotions", a dit le vaincu, qui n'avait pas l'air trop abattu.

