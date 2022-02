L'essentiel du sport régional du week-end du 9 janvier

Football

Les 32èmes de finale de la coupe de France, disputées ce week-end, sont marquées par l?entrée en compétition des clubs de Ligue 1.

Caen reçoit L?Olympique Lyonnais : ce match est l?une des principales affiches de cette journée de coupe. Coup d?envoi samedi à 20h45, à D?Ornano.

Le Mans (Ligue 2) va à Chauvigny (DH)

Avranches (DH) reçoit Fontenay (DH)



Foot en salle : le challenge Yann Courville est disputé ce samedi au Parc des Expos d?Alençon.



Basket/ ProA :

Déplacement du Mans (toujours dans les profondeurs du classement), chez le 3ème : Gravelines. Coup d?envoi samedi à 20h30.



Escrime : les championnats de Ligue régionale de Basse-Normandie sont disputés samedi et dimanche, au gymnase Louvrier, à Alençon.

-samedi à partir de midi pour les catégories minimes, juniors et vétérans.

-et dimanche à partir de 9h pour les benjamins, cadets et seniors.

