Ce lundi, vers minuit et demi, à la Ferté Bernard, une femme de 36 ans est tombée dans la rivière... un gendarme n?a pas hésité à s?immerger dans l?eau glacée... et hisser avec son collègue, la femme, à bout de force, sur les berges... la victime, et le gendarme descendus dans l?eau, en état d?hypothermie ont été transportés et hospitalisés au centre hospitalier de la ville.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire