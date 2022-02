Le nombre de tués sur les routes de l'Orne a baissé de 32 % en 2010 par rapport à 2009

La préfecture de l?Orne a confirmé ce mercredi matin les chiffres de l?insécurité routière que Normandie fm vous donnait dès le 3 janvier.... Le nombre de tués sur les routes ornaises a baissé ! ... 25 morts en 2010 contre 37 l?année précédente, soit une baisse de 32 %... Le nombre de blessés est en baisse également, 188 personnes concernées contre 228 en 2009, soit un fléchissement de 18 %.... Baisse significative du nombre d?accidents également sur les routes de l?Orne en 2010... ? 20 % par rapport à 2009 .....148 accidents contre 185 ! Mais, même moins nombreux, ces accidents, provoquent toujours des drames humains....

Les autorités affirment donc vouloir maintenir et amplifier leurs efforts pour réduire au maximum les facteurs de risques : vitesse excessive et alcool ... L?objectif en 2011 vise également à diminuer le nombre des accidents des deux roues motorisées qui ont fait l?an dernier, trois morts de plus qu?en 2009.

