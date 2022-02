Flers : le centre d'essai dynamique sur le site Faurécia en attente d'une labellisation

A Flers, la labellisation est attendue d?un jour à l?autre : le pôle de compétitivité Movéo doit reconnaître le futur « Centre d?Essai Dynamique » et amener des subventions de l?Etat et de l?Europe pour sa construction, pour 6 millions, d?euros près de l?usine Faurecia.

Ce entre d?essai abritera une catapulte, mais aussi des bancs de tests dynamiques, ce qui permettra d?enraciner à Flers le centre de Recherche et Développement de Faurecia pour les glissières et articulations des sièges auto ? mais aussi plus globalement pour l?ensemble des siège, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour ce site industriels.

Les travaux de construction débuteront en juillet prochain.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire