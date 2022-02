Un magnétiseur charlatan sarthois interpellé après avoir escroqué un éleveur bovin ornais

Un magnétiseur sarthois a été interpellé mardi et incarcéré ce vendredi pour escroquerie....

Entre mars 2009 et mars 2010, un agriculteur avait appel aux prestations de ce magnétiseur charlatan, pour résoudre les problèmes de santé de son cheptel de bovins dans l'Orne. L'intervention du magnétiseur s?est soldé par la remise d'importantes sommes en espèces. Plus de 100 000 euros.

Identifié, l'escroc, âgé de 42 ans, a refusé sa comparution immédiate aujourd?hui... Il a été placé en détention provisoire jusqu?à la date de son procès le 7 février prochain

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire