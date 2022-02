temps gris brumeux faiblement pluvieux en matinée... quelques éclaircies, dans un ciel encombré de nuages en après midi... T° de 5 à 11°

Météo France a relevé ce lundi matin ... 5°5 à Mortagne, 6°1 à L?Aigle et à Alençon, 7°2 à Argentan, 7°7 à Flers,



Le temps pluvieux qui a gagné le Bocage en fin de nuit s'étend jusqu'au Perche en début de matinée. Les pluies sont le plus souvent faibles, même si elles sont durables. Il faut attendre l'après-midi pour que ces pluies cessent en s'évacuant par le Pays d'Ouche et le Pays d'Auge.



A l'arrière de ces pluies, le ciel reste d'abord bien chargé et gris en début d'après-midi.

ouest est faible à modéré.



Les températures maximales sont comprises entre 9 et 11 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire