4 retraits de permis après une opération de lutte contre l'alcool au volant dimanche matin sur le secteur de L'Aigle

Opération de lutte contre l?alcoolémie au volant dimanche matin, entre 5 et 8h près de L?Aigle... 3 points de contrôles avaient été installé par une quinzaine de gendarmes, à L?Aigle, Aube et Rai....

Une cinquantaine d?automobilistes contrôlés.... 5 étaient au-dessus du taux légal... 4 se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.... dont un conducteur avait 1 g 40 d?alcool dans le sang.... et puis samedi après midi, un jeune conducteur, a été contrôlé à Mortagne au Perche sans ceinture de sécurité... Quelques heures plus tard, il était à nouveau contrôlé avec 0.5 g d?alcool dans le sang... le jeune homme a perdu son permis probatoire.

