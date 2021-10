Dégradations volontaires et tags racistes à L?Aigle, St Michel Thubeuf, Rai et Aube... deux jeunes majeurs condamnés

A L?Aigle, St Michel Thubeuf, Rai et Aube, 2 majeurs et un mineur interpellés après avoir tagués des inscriptions racistes et croix gammées et dégradés abris-bus, feux tricolores, façades de maison, deux voitures et un radar automatique dans la nuit de jeudi à vendredi .....les deux jeunes majeurs, 19 et 20 ans, étaient présentés hier après-midi en comparution immédiate devant le tribunal d?Alençon.... le plus gé àa été condamné à 4 mois de prison ferme, 8 mois avec sursis et incarcéré à l?issue de l?audience, le plus jeune, a 8 mois de prison avec sursis... avec une mise à l?épreuve de deux ans pour les deux.... le mineur sera présenté devant un juge pour enfant....

