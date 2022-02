369 postes en moins dans l'académie de Caen pour la rentrée de septembre : la rentrée s'annonce chahutée

Contre l?annonce de la suppression de 369 postes dans l?académie de Caen à la rentrée de septembre, après la FSU, c?est le Sgen Cfdt, qui dénonce « un service d?éducation affaibli, des réformes pédagogiques compromises et un manque d?avenir pour la jeunesse bas normande »....dans le 1er degré, l?Orne va perdre 298 élèves et 29 postes d?enseignants... dans le second degré, 21 postes de prof sont supprimés alors que le nombre de collégiens et lycéens augmentera de 149 pour la rentrée de septembre...

Le syndicat se dit aussi inquiet sur l?avenir des inspections académiques de l? Orne et de la Manche...

Les syndicats appellent à la manif samedi à Alençon, rassemblement à 11h devant la cité administrative... on manifestera aussi à Caen en début d?après midi.....

