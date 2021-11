Hors Normandie. Une thèse d'Harvard sous forme d'album rap

Obasi Shaw a le mérite d'avoir des idées originales! Pour soutenir sa thèse de fin d'étude, plutôt que le traditionnel gros dossier, il a donné au jury... un album de rap!

Sur le thème des discriminations envers les Noirs, il a composé et écrit 10 chansons qu'il a données à écouter au jury, et mis en libre écoute sur soundcloud. Il a mis 1 an à finaliser son album.

Ce pari risqué a été une totale réussite puisqu'il a obtenu la note de A! La meilleure note en Amérique étant le A+, c'est vraiment très bon.

Pour son avenir, Obasi Shaw souhaite continuer à rapper, mais pour son loisir. Professionnellement, il part 1 an à Seattle en tant que stagiaire ingénieur logiciel chez le géant Google.

