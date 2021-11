Christophe Duval est né au Havre le 17 août 1968. Il est âgé de 48 ans. Il est marié et père de deux enfants de 18 et 14 ans. Parti d'un diplôme de CAP mécanicien fraiseur, il est maintenant diplômé d'Ingénieur CESI et diplômé universitaire d'expert de justice. Depuis 2002, Christophe Duval est fondateur et gérant de quatre entreprises. Il siège également au Conseil des Prud'hommes du Havre.

Sa campagne est à suivre ici

