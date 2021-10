Dans la 5ème course à Auteuil, pour Le Grand Steeple-Chase de Paris, Apollinaire vous conseil de jouer :



L'as, So French

Le 15, Perfect Impulse

Le 11, Carriacou

Le 2, Shannon Rock

Le 5, Mali Borgia

Le 9, Vanilla Crush

Le 6, Bipolaire

Et le 8, Saint Pistol



Départ à 16h10