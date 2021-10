Caen. A Caen, Belette et Miton chouchoutent les enfants

La chambre qui leur sert d'atelier de couture et de fabrication est remplie de décoration pour les tout-petits. À Caen (Calvados), Anne-Emmanuelle George et Marine Coëdel-George sont Belette et Miton "du surnom que nous donnent nos parents", expliquent les deux soeurs. À 26 et 27 ans, elles ont créé leur entreprise de décorations et linges pour les jeunes enfants en novembre 2016, juste avant Noël. Les deux jeunes femmes ont lancé leur site internet pour vendre leurs créations il y a quelques semaines.

Du français et du fait main

Avec un père ébéniste et une mère dessinatrice, elles ont décidé de tout faire elles-mêmes. "On pense les objets, les vêtements, on dessine les motifs, on coud, on assemble." La masse de travail ne leur fait pas peur. "On découpe tout à la main. Pour faire trois ou quatre capes par exemple, il nous faut cinq heures de travail", précisent-elles tout sourire. Des capes de bains, des bavoirs, des linges mais également des tipis et des chiliennes avec une dominante de couleur jaune pour la saison estivale, sont tous faits avec des tissus français. "C'est vraiment ce qu'on voulait : du français et du fait main."

Mettre en valeur les produits

Belette et Miton jonglent constamment entre les créations, les stocks à faire, les colis à envoyer et maintenant la présentation de leurs produits sur leur site internet. "C'est finalement cette partie-là qui nous prend énormément de temps, comment mettre en valeur les produits". Leur but pour l'instant est de la lancer leur nouvelle collection pour l'été. "On va voir ce qui plaît, quels motifs, quelles couleurs et on ajustera pour la collection de cet hiver."