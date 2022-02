La population dans l'Orne reste stable : 292 609 habitants.... les agglos perdent des habitants au profit des campagnes

Ce début d?année est marqué par la publication des nouveaux chiffres de la population française, élaborés grâce aux enquêtes effectuées de 2005 à 2007 :

Si la population ornaise reste stable avec 292.609 habitants, elle vieilli de + en +, et, ce qui est également vrai pour la grande majorité des villes bas-normandes : les principales villes ornaises perdent des habitants: Alençon compte désormais moins de 28.000 personnes, moins de 16.000 pour Flers, 14.600 pour Argentan, 8.500 pour L?Aigle?

En revanche, les communes périphériques de ces villes ? où le prix des terrains et des taxes est moins élevé ? voient, elles, leur population augmenter. Plus 255 habitants à Champleur , plus 145 habitants à Lonrai deux communes de la communauté urbaine d?Alençon

La préfecture de l?Orne, Alençon, n?est que vingtième au palmarès des plus grandes villes de l?ouest ? un classement mené par Nantes devant Rennes. Le Mans pointe en 5ème position, devant Caen.

