Froid glacial en attendant un nouvel épisode neigeux attendu pour ce soir et cette nuit sur nos régions

Il a fait encore très froid ce mardi matin.... météo France relevait à7h, - 6.3 à Mortagne.... ? 6° à l?Aigle, - 5.8 à Alençon et Flers, - 5.6° à Argentan....



Nous conserverons aujourd?hui, un temps froid et sec avec une succession de passages nuageux et de quelques éclaircies.

Les températures restent hivernales avec des maximales voisines de 0 degré.



Ce soir et la nuit prochaine, une perturbation neigeuse arrivera par le Bocage et le Pays d?Auge.... une couche de 2 à 8 cm attendue..... Météo France a placé les départements bas normands, la Sarthe et la Mayenne en vigilance orange.......

