Peines de prison ferme pour deux prévenus âgés de 18 et 42 ans, interpellés samedi soir quartier Courteille à Alençon

Lors de leur comparution immédiate, deux alençonnais, âgés de 18 et 42 ans reconnus coupables de dégradations outrages et rebellions envers les policiers, venus pour une interpellation samedi soir, quartier Courteille, par le tribunal correctionnel d?Alençon hier soir... le plus jeune est condamné à 8 mois de prison ferme et à la révocation d?un sursis antérieur de 4 mois... il a été incarcéré à la prison de Caen.... Le prévenu, le plus âgé, est condamné à 3 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis et mise à l?épreuve....

