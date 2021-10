Mauquenchy. Mauquenchy : Le Green Horse Festival recrute des bénévoles

Avis aux amateurs de musique: le Green Horse Festival recrute des bénévoles pour animer les festivités qui se dérouleront du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime).

Une belle première

L'occasion pour les fans du genre de participer à la première édition de ce nouveau rendez-vous musical qui promet d'en faire rêver plus d'un. À l'affiche notamment, on retrouve Boulevard des Airs, Martin Garrix, Imany, Rodger Hodgson de Supertramp ou encore Vianney et Black M.

L'organisation appelle tous les candidats "fiables, sérieux, et pleins d'enthousiasme" à se faire connaître pour participer à l'aventure de l'intérieur. Elle rappelle que "le volontariat fait partie des valeurs et objectifs prônés par le festival qui veut mettre en avant la Région ainsi que les jeunes Normands".

Les inscriptions déjà ouvertes

Les bénévoles auront en charge des missions d'accueil, d'information, d'animation des villages ou encore de propreté. Ils doivent avoir au moins 18 ans.

Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà télécharger le dossier d'inscription sur le site internet du Green Horse Festival.

Informations. pgsacademy@greenhorsefestival.fr

