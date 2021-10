C'est probablement la plus jolie prise d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe : Nicolas Hulot a donc été nommé, mercredi 17 mai 2017, ministre de la transition écologique et solidaire.

Pas très écolo compatible

Une bonne nouvelle pour l'écologie ? La question a été posée au Normand, David Cormand. Le secrétaire national d'Europe Écologie les Verts, aussi élu municipal et métropolitain à Rouen (Seine-Maritime), était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 18 mai 2017.

David Cormand est à ce jour "partagé". "Cela donne de l'espoir. Nicolas Hulot est une personnalité importante de l'écologie. Et en même temps, le centre de gravité politique de ce gouvernement n'est pas très écolo compatible".

