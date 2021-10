Bois-Guillaume-Bihorel. Près de Rouen, un "Institut du sein" ouvre ses portes

Du premier diagnostic du cancer du sein aux mois qui suivent l'opération, la clinique Saint-Antoine à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) veut "chouchouter les patientes". Pour assurer le meilleur suivi possible, elle coordonnera désormais l'ensemble de ses services en une seule entité: l'institut du sein.

Des soins supports

"Nous prenons en charge la pathologie mammaire depuis de nombreuses années. Jusqu'alors, le traitement était bien fait mais on délaissait un peu ce qu'il y avait tout autour. En mettant en place une équipe coordonnée, on veut chouchouter nos patientes, faire de cette épreuve de vie quelque chose de moins difficile", précise le docteur Jérôme Lucas.

En plus du dépistage et de la prise en charge chirurgicale, l'Institut du sein permettra de valoriser toutes les "fonctions supports" qui permettent d'accompagner les patientes. Une infirmière référente sera en charge de proposer à chaque patiente l'accompagnent dont elle a besoin.

Parmi ces "fonctions supports", on retrouve notamment les kinés mais aussi psychologues. Des activités sportives spécifiques peuvent être proposées, ainsi que les conseils d'une diététicienne ou encore les soins d'une esthéticienne. "Cette prise en charge comporte aussi le versant social de la maladie, rappelle le docteur. Les femmes passent de la vie active à un arrêt de travail, elles se retrouvent parfois dans le besoin."

Un numéro vert et une prise en charge sous 48h

Et pour favoriser l'entrée dans ce parcours, un numéro vert spécial a été mis en place à destination des patientes mais aussi des médecins en quête d'information. "On veut prendre en charge la demande de la patiente, ou du médecin, explique Bérengère Boulanger, qui répond au téléphone. Que ce soit la dame qui se découvre quelque chose pour lui organiser une mammographie dans un délai de 48 h sans qu'elle ait à tergiverser ou le médecin qui se retrouve avec des examens anormaux et qui ne sait pas quoi programmer: il faut les aider, les orienter, prendre tous leurs rendez-vous et leur faciliter parcours."

Car dans cette prise en charge, l'écoute des patientes demande aussi beaucoup de temps. "Tout cela est anxiogène pour la patiente, il faut rassurer la patiente et la mettre au fait de ce qui lui arrive… poursuit Bérengère Boulanger. Elles sont souvent perdues, on leur annonce globalement le souci mais on ne leur dit pas qu'il y a une solution derrière, dans combien de temps, comment on va traiter les choses… Et une dame a qui on diagnostique un cancer du sein imagine que son pronostic vital est engagé, que sa vie est remise en question. Notre but est de les aider et de les rassurer."

