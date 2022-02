Escroquerie à la carte bancaire

L'escroquerie était simple : à Touques, près de Deauville, trois personnes ont été interpellées pour arnaque à la carte bancaire. Celles-ci mémorisaient des codes de carte bleue lors du passage en caisse de leurs victimes au supermarché puis prétextaient un appel urgent à passer pour se faire remettre la carte bleue.



Grâce à la présence de caméras et d'un signalement national, la police a stoppé l'escroquerie et a arrêté trois personnes de la région parisienne en possession de 1 500 euros en liquide et de vêtements de luxe.









Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire