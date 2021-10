À quoi ressemblera le gouvernement d'Édouard Philippe dont la composition est attendue ce mercredi après-midi 17 mai 2017? Avec d'un côté des élus LR/UDI prêt à saisir la main tendue du Président Macron, et de l'autre, le contre-feu allumé mardi soir 16 mai par d'autres élus des mêmes tendances...

Pour une main tendue

Mercredi 17 mai 2017, la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, a réagi en direct sur Tendance Ouest. La sénatrice, vice-présidente de la commission des Affaires Étrangères "adhère totalement au positionnement de cette main tendue pour une France apaisée et rayonnante à l'étranger où le Président Macron bénéficie déjà d'une image excellente qui rejaillira sur la France et son activité économique et sa visibilité diplomatique".

A l'annonce de la nomination d'Édouard Philippe, elle avait Twitté que c'était "une bonne nouvelle pour les juppéistes orphelins":

