Trafic de stupéfiants sur le bocage ornais, deux hommes de 21 et 25 ans condamnés à de la prison ferme

Un jeune flérien de 21 ans, condamné, en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel d?Argentan à deux ans de prison dont un an ferme, pour trafic de stupéfiants. Un lillois, âgé de 25 ans interpellé à Mondeville près de Caen à trois ans de prison, dont deux ans ferme. C?est un contrôle routier qui avait permis de mettre un terme à un trafic de drogue, sur le bocage ornais. 30 personnes mis en cause. Le trafic portait sur de l?héroïne et de la cocaïne. Valeur estimée du trafic : 350 000 euros.....

