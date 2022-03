Météo France place les départements bas-normands, la Sarthe et la Mayenne en vigilance orange pour de nouvelles chutes de neige et de pluies verglaçantes

les T° sont descendues jusqu'à - 5 / - 6° cette nuit.... ce mardi matin, des plaques de verglas sont signalées localement sur les routes.... prudence !

le ciel très nuageux va devenir menaçant au fil des heures. Une perturbation océanique va gagner nos régions et se heurter à de l'air froid. De nouvelles chutes de neige sont attendues cet après midi et ce soir sur nos régions. Des pluies verglaçantes pourraient venir perturber encore un peu plus les conditions de circulation déjà compliquées.

il ne fera pas plus de 0° cet après midi .

