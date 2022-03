Neige et verglas ce soir sur la région

Selon le centre départemental de Météo France de l?Orne, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, dans les heures à venir.

Une perturbation neigeuse est prévue à partir de 18 heures sur tout le département de l'Orne, suivie de pluies verglaçantes annoncées au milieu de la nuit prochaine. L?épaisseur de neige pourra atteindre 5 à 8 cm.

Les températures seront positives demain, et le soleil est attendu pour l?après-midi. Le sol étant froid, le verglas disparaîtra très lentement.



Conséquences possibles :

-Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendus ;

-Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l?ensemble du réseau routier (risque de chutes d?arbres pouvant accentuer les difficultés) ;

-Les risques d?accidents sont accrus ;

-Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d?électricité et de téléphone.



Conseils de comportement :

-Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;

-Privilégiez les transports en commun ;

-Renseignez vous sur les conditions de circulation auprès du Centre Régional d?Information et de Circulation Routière (0 826 022 022) ;

-Préparez votre déplacement et votre itinéraire ;

-Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;

-Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;

-Protégez vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tous en évitant d?obstruer les regards d?écoulement des eaux ;

-Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

