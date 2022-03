Basket, Eurocoupe, victoire du Mans, 80 à 44 contre Valence.... foot : 8ème de finales de la Coupe de la Ligue entre Le Mans et Bordeaux, le match annulé pour cause de neige est reporté à ce mercredi

Le Mans, en s'imposant à domicile 80 à 44 contre les Espagnols de Valence, hier soir, lors de la 6e et dernière journée de l'Eurocoupe de basket-ball, a pris la 2e place du groupe B et s?est qualifié pour le Top 16.



Football... 8è de Finales de la Coupe de la Ligue. Le match Le Mans-Bordeaux a été reporté mardi soir, en raison de la neige. Il sera joué, cet après midi à 15h, à Léon Bollé, après accord par la ligue de football professionnel, qui se réunira ce matin...

Les billets restent valables. Pour ceux qui ne pourront assister à la rencontre cet après midi, ils seront remboursés dans les points d?achat jusqu?à lundi.



Tous les matchs de foot, de ce week-end, de ligue de Basse Normandie, sont reportés.... sauf le match des 32ème de finales de la Coupe de France, entre Avranches et Saumur.... Le district du Calvados reporte également les compétitions de ce week-end, pour mauvaises conditions climatiques ......

