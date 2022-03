De la grisaille dans le ciel pour ce jeudi qui renoue avec des T° positives dès le matin

On renoue avec des t° positives ce jeudi matin.... 3.4° à Flers.... 2,5° à Argentan.... 2° à Mortagne et Alençon.... 1.7 à l? Aigle.... T° relevées à 7 h par météo France....



Les petites pluies encore présentes au lever du jour s'évacuent rapidement mais le ciel reste couvert de nuages bas et gris. La grisaille persiste et des brumes et des brouillards sont fréquents, parfois durables et épais toute la journée..... Les températures deviennent plus douces mais les sols sont encore froids et enneigés Les températures maximales atteignent difficilement 3 degrés sur le Sud-Est 4° au Nord-Ouest.

