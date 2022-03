Des brumes et de la grisaille ce vendredi matin, avant le retour progressif d'éclaircies dans l' après midi. T° de 1 à 5°

Météo France relevait ce vendredi matin, à 7h, 1.3° à Flers.... 1.8° à Mortagne... 2.2° à Argentan et l?Aigle, 2.3° à Alençon ....



La grisaille est dominante ce matin avec un ciel bas et des brumes ou des brouillards....Le soleil perce l'après-midi ..... Les chances d'éclaircies seront plus fortes sur le Bocage que sur le Perche et le Pays d'Ouche où la grisaille s'annonce tenace.

Les T° remontent un peu cet après-midi avec des maximales voisines de 5 degrés.



La tendance de notre week-end ? Samedi, ciel nuageux avec des pluies.... généralement faibles...



Dimanche, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, le soleil percera dans un ciel encombré de nuages....



T°... de 2° le matin, à 8° l?après midi.

