Saint-Lô. Législatives : les candidats En Marche dans la Manche

Leurs noms circulaient depuis plusieurs jours mais leur investiture est désormais officielle. La "République En Marche" a dévoilé jeudi 11 mai 2017, la liste de ses candidats pour les prochaines élections législatives de 11 et 18 juin 2017. Dans la Manche, le nom des quatre candidats est connu.

Quatre hommes

Trois de ces candidats sont déjà élus ou l'on déjà été : Bertrand Sorre est maire de sa commune, en l'occurrence Saint Pair sur Mer, l'autre, Stéphane Travert, est l'un des députés sortants, très proche d'Emmanuel Macron depuis de nombreux mois. Le troisième, Hervé Houel est un ancien conseiller municipal, ancien conseiller général. Le dernier n'est pas non plus un novice en politique : Blaise Mistler avait mené campagne lors des dernières élections départementales. Il était également l'un des soutiens d'Alain Juppé, lors de la primaire de la droite et du centre.

