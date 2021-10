Mondeville. Trois jeunes décident de braquer un tabac-presse à Mondeville

Dryss Marie, âgé de 18 ans, placé sous mandat de dépôt le vendredi 5 mai 2017, a été jugé pour tentative de vol et port sans motif légitime d'arme blanche. Son comparse, âgé de 20 ans, a été jugé pour tentative de vol et comparaissait libre. Les faits ont eu lieu en fin d'après-midi à Mondeville (Calvados) le vendredi 5 mai 2017.

Il gaze le gérant avec une bombe lacrymogène

À 18h30, le vendredi 5 mai 2017, Dryss Marie pénètre dans un tabac-presse de Mondeville et en agresse le gérant avec une bombe lacrymogène dans le but de dérober le contenu de la caisse. Mais celui-ci se défend. Le jeune est interpellé peu après porteur d'un couteau. Il était accompagné par un mineur, porteur pour sa part d'une matraque. Un troisième larron, qui devait participer à l'expédition mais qui n'est pas arrivé à temps sur les lieux, est également appréhendé.

Braquage planifié à trois

Le jeune braqueur explique que le braquage avait été planifié à trois mais que c'est son copain, présent à la barre, qui en était le "cerveau". "C'est lui qui en a eu l'idée et qui devait tout faire, nous, on devait juste surveiller, au cas où... D'ailleurs c'est lui qui connaît ce commerce et qui savait qu'il n'y avait pas de caméras de surveillance. Mais il n'est pas venu, alors, comme l'heure de la fermeture approchait, j'ai décidé d'agir. Je n'avais même pas de bombe lacrymo, je suis allé en acheter une exprès pour ça, me disant qu'il me rembourserait."

"Je ne pensais pas qu'ils le feraient sans moi"

Le prévenu qualifié de "cerveau" explique qu'au dernier moment il ne s'est pas senti le courage. "Je n'étais pas chaud pour gazer mais si je leur avais dit ils m'auraient pris pour un lâche. J'ai fait en sorte d'être en retard. Je ne pensais pas qu'ils le feraient sans moi."

Les deux prévenus sont connus de la justice pénale pour de nombreux rappels à la loi. Tous deux en formation, il s'avère que le plus jeune a une vie équilibrée au sein d'une famille aimante et ne souffre d'aucune dépendance. Il n'en va pas de même pour son comparse qui vit dans un foyer et est habitué à l'alcool et au cannabis.

Prison ferme requise

Le procureur requiert une peine ferme pour les deux jeunes gens. L'avocat de la défense appuie sur le fait que le plus âgé s'est désisté et qu'il n'est donc pas complice de l'infraction mais essentiellement des actes préparatoires.

Pour celui-ci, seule la complicité sera donc retenue. Il écope de 12 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins. Pour Dryss Marie la peine sera plus lourde : il écope de 18 mois, dont 12 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il lui est interdit de porter une arme. Les deux complices ne doivent plus jamais se rencontrer.

A LIRE AUSSI.

Caen : ils rouent de coups des policiers

Calvados : une cinquantaine d'objets volés dans le coffre de sa voiture