Performances à l'export pour Riffaud à Tourouvre (61) ... La société fabrique des échelles automotrices pour les camions des pompiers

La société Riffaud, à Tourouvre, 1er fabricant français et exportateur d?échelles d?incendie, spécialisée dans la fabrication d'échelles automotrices, équipe chaque année près de 45 camions, pour les centres départementaux d'incendie et de secours et des brigades des sapeurs-pompiers de Paris. Leader en France, l'entreprise, qui compte 49 salariés, est également performante à l'export. Elle fournit la sécurité civile algérienne avec la livraison de 17 échelles, mais également le Maroc, l'Espagne, Hong Kong, l'Allemagne.....Cette année, Riffaud devrait finaliser un marché avec la Suisse et un marché colossal de 30 échelles pour l? Algérie....

