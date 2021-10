Rouen. Rouen : elle invente un jeu de dominos pour les malvoyants

"À chaque fois, les gens s'étonnent que personne n'ait eu l'idée avant !". Il faut dire que si l'idée de Michèle Samoyeau semble simple comme bonjour, elle lui a demandé du temps et du travail avant d'aboutir. Aujourd'hui à la retraite, cette habitante de Rouen (Seine-Maritime) est parvenue à inventer un jeu de dominos adapté aux personnes malvoyantes.

Lancé en 2014, son projet a même été primé à deux reprises par le concours Lépine. Partie d'un prototype, Michèle n'a cessé d'améliorer son jeu. Par exemple, les dominos et la surface de jeu ressemblent à des petits magnets, ce qui permet de maintenir les pièces en place et d'éviter que tout bouge lorsqu'une personne malvoyante cherche à lire les inscriptions.

D'autres idées en tête

Car la créatrice du jeu a développé des pièces en relief avec des chiffres classiques, écrits en gros, et une traduction en braille. "Le but, c'est qu'il puisse être utilisé par différents publics, pourquoi pas aussi les gens atteints d'Alzheimer ou de Parkinson", ajoute Michèle Samoyeau.

En tout cas, de la notice en braille à l'explication sur l'emballage, elle met toutes les chances de son côté pour faire connaitre un jeu commercialisé depuis un an maintenant. Aujourd'hui, Michèle Samoyeau juge que son jeu est enfin abouti et s'oriente vers de nouveaux projets, comme une variante sous forme de jeu de Memory, et un rêve : "Jouer aux dominos avec un robot."

A LIRE AUSSI.

A Toulouse, la rentrée littéraire s'écrit en braille

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Picasso, châtelain normand et créateur des années 30, exposé à Rouen