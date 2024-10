Rouen. Quiz Room : serez-vous le roi du buzz ?

Voici une destination idéale pour les amateurs de quiz. Située en centre-ville de Rouen, la Quiz Room transforme les participants en candidats de jeu télévisé. Les joueurs, répartis en équipes, s'affrontent sur des questions de culture générale et de musique, en utilisant des buzzers comme à la télévision. Les sessions durent entre 1h et 1h30 et peuvent accueillir jusqu'à 18 personnes. Chaque session est animée par un "Quiz Master" qui guide les participants. Il faut arriver un peu en avance pour préparer leur profil et se familiariser avec les règles et les buzzers.

Pratique. 4, rue de Fontenelle à Rouen. Tarifs : de 25€ à 34€. Réservation sur quiz-room.com