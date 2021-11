Un jeune homme d'Aunay-sur-Odon a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve en comparution immédiate lundi 23 août. Valentin Macault conduisait ivre et sans ses lunettes dans Caen samedi 20 août, et avait percuté une voiture et un mur avant de prendre la fuite. Il est décrit comme un jeune travailleur.



