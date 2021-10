Hors Normandie. Ed Sheeran sort le clip de Galway Girl

Ed Sheeran connaît un succès mondial, et particulièrement en France. Son titre "Shape on you" est resté numéro 1 des ventes de singles durant 13 semaines et son album ÷ est dans le top 3 depuis sa sortie.

C'est maintenant au tour de "Galway Girl" de sortir, un titre que vous découvrez avec Tendance Ouest. Une histoire de rencontre avec une Irlandaise lors d'une soirée et avec qui il a vécu quelques péripéties. Un titre enjoué à voir dès à présent en vidéo!

