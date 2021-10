A Argentan, la mairie vend son patrimoine immobilier ancien

Pour le maire, Pierre Pavis, la ville n?a pas lieu d?être propriétaire logeur.

Cette action est engagée depuis une dizaine d?années : si les prix de vente sont en général assez bas, ce sont ensuite des impôts locaux qui rentrent dans les caisses, et cela redonne de la vie dans certaines rues, où une bonne vingtaine d?appartements ont été réhabilités et accueillent des familles.

Une trentaine de lieux sont concernés. Parfois pour du logement ? mais c?est parfois plus compliqué, comme pour l?ancienne salle des fêtes !

Autres soucis : quoi faire de monuments comme la maison Fernand Léger, ou la maison des Abesses : des bâtiments remarquables, mais dont les mises aux normes seraient hors de prix !

?et le maire voudrait bien boucler ce dossier avant la fin de son mandat.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire