Alternance nuages et éclaircies aujourd'hui, les nuages seront plus nombreux cet après midi... T° fraîches de 2.5° ce matin à 10/12° cet après midi

Le froid fait son retour... météo France relevait un minimum de 2.3° à L?Aigle... 4° à Alençon .....

Ce sont surtout les températures et le vent qui sont les éléments dominants de cette journée, vent qui renforce l'impression de temps froid. Les nuages alternent avec de belles éclaircies ce matin, le ciel aura tendance à devenir plus encombré cet après midi ..... ces nuages ne donneront pas lieu à des précipitations significatives, tout au plus de rares et faibles averses isolées. Le vent de Nord-Est est soutenu voire assez fort avec des rafales atteignant ou dépassant les 65 à 75 km/h. Les températures maximales ne dépassent pas 11 à 12 degrés cet après-midi.

