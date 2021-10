Foot, ligue 2, Caen le leader, assuré de sa montée en ligue 1, joue pour le titre ce soir face à Laval actuel 10ème

On joue au foot ce soir... 36ème journée de ligue 2.... Laval reçoit le leadeur Caen, assuré de sa montée, mais qui joue pour le titre.... l?équipe bas-normande qui sera privée ce soir de son Capitaine Nicolas Seube, victime d?une gastro !



En ligue 1....A l?occasion du dernier match à domicile de la saison face au Paris Saint Germain samedi soir, le MUC 72 remerciera ses supporters pour leur soutien et leur comportement exemplaire tout au long de la saison par un specta cle pyrotechnique sur la pelouse de Léon Bollée à l?issue du macth...

Pour cette rencontre face au PSG, dont les supporteurs ne sont pas les bienvenus, pas de billets en vente sur place le soir du match... ils sont nominatifs et en vente dans les points de vente habituels

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire